Окупанти намагаються перекрити важливу трасу на Донбасі для ескалації – ISW

Водночас активність українських партизанів продовжує ускладнювати зусилля РФ щодо зміцнення контролю за окупованими територіями

Росія рухається головною трасою. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти активізують операції з перекриття траси Бахмут-Лисичанськ, щоб підтримати ескалацію операцій до Сєвєродонецька-Лисичанська. Крім того, загарбники продовжують оборонні операції у південному напрямку.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Ключові висновки ISW:

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють увесь Сєвєродонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

Російські джерела створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільний і безуспішний поступ до Слов'янська з південного сходу від Ізюму і на захід від Лиману.

Російські сили продовжували зосереджуватись на просуванні українських військ на північ від Харкова у бік міжнародного кордону.

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Російські війська продовжують оборонні операції у південному напрямку.

Активність українських партизанів продовжує ускладнювати зусилля російської окупаційної влади щодо зміцнення контролю над окупованими територіями.

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Росія стягує резерви на важливий напрямок – ISW

Російські загарбники стягують резерви у Запоріжжя. Це пов'язано з успішним контрнаступом ЗСУ. Водночас окупантам не вистачає ресурсів для просування у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як стало відомо, стягнутої російської артилерії та нечисленних піхотних підрозділів залишається недостатньо для просування окупантів у районі Сєвєродонецька. Також війська РФ продовжують готуватися до наступу на Слов'янськ з північного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.

Крім того, загарбники зосереджені на зміцненні оборонних позицій вздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.

Окупанти перекидають підкріплення на Запорізький напрямок через успішні контратаки Збройних сил України.

"Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію та створити неприязнь у місцевих жителів до ЗСУ", – додали аналітики.

Раніше ми розповідали, що російські десантники після провалу штурму траси Бахмут-Лисичанськ втратили 12 товаришів по службі, і розуміючи, що це для них дорога в один кінець, відмовляються далі воювати на цьому напрямку.