Оккупанты пытаются перекрыть важную трассу на Донбассе для эскалации – ISW

При этом активность украинских партизан продолжает осложнять усилия РФ по укреплению контроля над оккупированными территориями

Россия движется по главной трассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты активизируют операции по перекрытию трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать эскалацию операций в Северодонецк-Лисичанск. Кроме того, захватчики продолжают оборонительные операции на южном направлении.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Ключевые выводы ISW:

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.

Российские источники создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и безуспешное продвижение к Славянску с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Российские силы продолжали сосредотачиваться на продвижению украинских войск к северу от Харькова в сторону международной границы.

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Российские войска продолжают оборонительные операции на южном направлении.

Активность украинских партизан продолжает осложнять усилия российских оккупационных властей по укреплению контроля над оккупированными территориями.

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Россия стягивает резервы на важное направление – ISW

Российские захватчики стягивают резервы в Запорожье. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ. При этом оккупантам не хватает ресурсов для продвижения в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Как стало известно, стянутой российской артиллерии и малочисленных пехотных подразделений остается недостаточно для продвижения оккупантов в районе Северодонецка. Также войска РФ продолжают готовиться к наступлению на Славянск с северо-востока от Изюма и западнее Лимана.

Кроме того, захватчики сосредоточены на укреплении оборонительных позиций вдоль южного направления через недавние успешные контратаки украинских войск вдоль границы Херсон-Николаевская область.

Оккупанты перебрасывают подкрепления на Запорожское направление из-за успешных контратак Вооруженных сил Украины.

"Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом территории, которую контролирует Россия, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать неприязнь у местных жителей к ВСУ", – добавили аналитики.

Ранее мы рассказывали, что российские десантники после провала штурма трассы Бахмут-Лисичанск лишились 12 сослуживцев, и понимая, что это для них дорога в один конец, отказываются дальше воевать на этом направлении.