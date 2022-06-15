ЗСУ смертельно налякали десантників РФ під час штурму траси Бахмут-Лисичанськ

Після невдалого наступу на Донбасі російські десантники відмовляються йти в атаку

ЗСУ відбили атаку окупантів на Бахмутському напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські десантники після провалу штурму траси Бахмут-Лисичанськ втратили 12 товаришів по службі, і розуміючи, що це для них дорога в один кінець, відмовляються далі воювати на цьому напрямку. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці Facebook .

"13 червня угруповання повітряно-десантних військ і 1-го армійського корпусу "ДНР" зробило спробу взяття під контроль траси Бахмут-Лисичанськ. В ході штурмових дій загинули 12 військовослужбовців ЗС Росії, ще більше 16 отримали поранення. "Після невдалого складу Той, хто брав участь у бойових діях, відмовляється надалі йти в атаку", – написав журналіст.

Важливість траси Лисичанськ-Бахмут

Траса Лисичанськ-Бахмут – це один із шляхів постачання наших військових, які знаходяться у Сєвєродонецьку та Лисичанську, тому вона вкрай важлива.

Росіяни не зможуть захопити Луганщину найближчими днями, як вважають аналітики, нам вистачить сил і коштів тримати оборону. Однак не виключено, що для того, щоб не потрапити до оточення, – доведеться відійти.

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Втрати окупантів

особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків ‒ 1440 (+6) ,

, бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) ,

, артилерійських систем – 722 (+1) ,

, РСЗВ – 230 (+1) ,

, кошти ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

вертольотів – 179 (+1) ,

, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3) ,

, крилатих ракет – 129 (+4) ,

, кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) ,

, спеціальної техніки – 55 (+1) .

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога на 15 червня.