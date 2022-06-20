Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росія стягує резерви на важливий напрямок – ISW

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 06:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водночас у загарбників не вистачає сил та ресурсів у Луганській області
Росія ще привезла більше техніки до України. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія ще привезла більше техніки до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські загарбники стягують резерви у Запоріжжі. Це пов'язано з успішним контрнаступом ЗСУ. Водночас окупантам не вистачає ресурсів для просування у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

Як стало відомо, стягнутої російської артилерії та нечисленних піхотних підрозділів залишається недостатньо для просування окупантів у районі Сєвєродонецька. Також війська РФ продовжують готуватися до наступу на Слов'янськ з північного сходу від Ізюму та на захід від Лимана.

Крім того, загарбники зосереджені на зміцненні оборонних позицій вздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.

Окупанти перекидають підкріплення на Запорізький напрямок через успішні контратаки Збройних сил України.

Реклама

"Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по територієї, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію та створити неприязнь у місцевих жителів до ЗСУ", – додали аналітики.

Реклама

В ISW розповіли, як РФ уже розплачується за спроби захопити Сєвєродонецьк

Війська Росії досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою зупинилися на інших напрямках наступу. Окупанти, ймовірно, зіштовхнуться з втратами особового складу та техніки, що зростає, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки повільні бої за Сєвєродонецьк тривають. Такого висновку дійшов американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті.

Дослідники вважають, що війська РФ, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, зокрема щодо захоплення Слов'янська та просування на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу.

Як зазначають у ISW, окупанти продовжують стикатися з проблемами бойового духу та дисципліни своїх військ в Україні. Українська розвідка оприлюднила інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 та 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення та загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи значною мірою виснажені і що у деяких батальйонно тактичних групах (БТГ) залишилося лише 10-15 військовослужбовців.

18 червня окупанти досягли незначних успіхів при наступі на Метьолкіне (на південь від Сєвєродонецька), де вони вели бої протягом останніх кількох днів.

Російські війська, ймовірно, мають намір захопити південні передмістя Сєвєродонецька та просунутися до берега річки Сіверський Донець, перш ніж атакувати центр українського опору на хімічному заводі "Азот". Крім того, російські війська ведуть бої за контроль над Сиротиним, ще одним передмістям Сєвєродонецька, повідомили в ISW.

Раніше ми розповідали, що окупанти зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків, і зазнають при цьому величезних втрат.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 19 червня
1
Особовий склад 33600
Особовий склад
2
Танки 1468
Танки
3
ББМ 3577
ББМ
4
Артилерія 745
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 235
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
9
БПЛА 598
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Два Александри - командир екіпажу та льотчик-штурман вертольоту. Це лише двоє з команди героїчних пілотів ЗСУ, які брали участь у “пекельных рейдах” у Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам “Азовсталі” та евакуювати поранених…
Подробиці унікальної операції
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19924.61

Binance Coin (BNB)

207.9

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

52.44

Theta (THETA)

1.22

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти