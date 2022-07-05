Окупанти вигадали жорстоке покарання для українців, які не хочуть віддавати дітей до школи – розвідка

Загарбники змушують українських школярів вчитися за російськими програмами

Окупанти встановлюють свої порядки в Запорізькій області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти примушують українців віддавати дітей до школи з російською навчальною програмою. В разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав та навіть забирати воювати на боці Росії.

Про це дізналися в ГУР Міноборони.

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Зокрема, в Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформляти їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до "армії ДНР", жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

В Маріуполі Росія змушує школярів навчатися влітку

В окупованому Маріуполі росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Фактично таким чином вони скасували канікули. Зроблено це для того, щоб не втрачати час і навчати українських дітей за російською програмою.

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Мета окупантів – провести деукраїнізацію та підготовку до навчального року за російською програмою.

"Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в захопленому військами РФ Херсоні від шкіл вимагають переводити навчання на російські освітні програми і укладати договори з окупаційною адміністрацією.

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Нагадаємо, Андрющенко показав, чим окупанти годують школярів у Маріуполі.