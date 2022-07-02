В Мариуполе директор школы стала предательницей за рубли (фото)

Женщина по социальным сетям сдавала позиции украинских защитников

Ирина Фомичева из Мариуполя перешла на сторону российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе директор школы №51 Ирина Фомичева самостоятельно перешла на сотрудничество с российскими оккупантами. Сейчас она возглавила школу №5. Также женщина является бывшим депутатом "Оппозиционного блока" Мариупольского городского совета.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, Ирина Фомичева во время блокады Мариуполя по социальным сетям сдавала позиции украинских защитников, в том числе не без ее участия 51 школа была разрушена.

В апреле-мае с начала оккупации своих учеников с родителями, выразившими желание покинуть Мариуполь во время эвакуации в Украину, директор направляла на разбор завалов для самостоятельного поиска школьных журналов и табелей. При этом имела возможность восстановить и подтвердить результаты обучения через ежедневник.

Также женщина вербует учителей на сотрудничество с российскими оккупантами, в т.ч. принуждением. За это россияне хорошо оплачивают ее услуги в рублях.

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"Периодически появляется в Viber, поэтому можете передать привет лично. Мар*Zота. Возмездие уже рядом", – подчеркнул советник мэра.

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Ирина Фомичева перешла на сторону оккупантов

Бойченко назвал предателей, сдавших Мариуполь

Депутаты от ОПЗЖ стали диверсантами в пользу оккупационных российских войск – об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

"Оккупационные российские войска делали все цинично, по методичке, используя своих диверсантов, которые являются "Оппозиционной платформой за жизнь". Это депутаты городского совета, конкретно Константин Иващенко, предложивший себя как нового такого, в кавычках, "мэра". И теперь мы понимаем, почему так быстро им удалось уничтожить все, что касается жизнеобеспечения. Нас оставили за пять дней без электроэнергии, без тепла, без воды и без связи. То есть кто-то конкретно корректировал огонь", – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что в Мариуполе предатели из ОПЗЖ помогли оккупантам уничтожить самый большой склад с гуманитарной помощью.