У Херсоні "гауляйтери" зібрали директорів шкіл і висунули їм ультиматум: чого вимагають

Працівники освіти поки не приймають вимоги окупантів

Окупанти встановлюють свої порядки у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

В захопленому військами РФ Херсоні від шкіл вимагають переводити навчання на російські освітні програми і укладати договори з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами", – розповіли в ГУР.

Повідомляється, що з близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно, їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством, уклавши договори з окупаційною адміністрацією.

Окупанти у Маріуполі змусять дітей співати гімн РФ

Окупаційна влада у Маріуполі дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садків, роботу яких вже запустили, до "дня Росії", 12 червня, забезпечити відеозапис співу дітьми гімну РФ та "молодих республік".

Відеозаписи масово поширюватимуться на підтвердження "радості приходу Росії" флешмобом "ми чекали 8 років".

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У разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарної допомоги їхнім родинам.