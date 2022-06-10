Андрющенко показав, чим окупанти годують школярів у Маріуполі

Дітям дають неїстівне місиво

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують знущатися з мешканців Маріуполя. У школі дітей годують неїстівною їжею. Це саме та школа, яку показують "гостям". Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Показова для окупантів школа №53. Тут вкрали перші розумні дошки, сюди привозять усіх "великих гостей", щоб показати, що "життя налагодилося". Стандартне харчування для дітей. Шматок хліба. Бурда з тушкованої капусти. Рідке какао та булка. Діти кажуть, що їсти можна лише булку та хліб. Проте батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом Росії", — написав Андрющенко.

Реклама

Для порівняння він виклав фото, як годували дітей у цій школі за української влади у Маріуполі ще чотири місяці тому.

Окупанти обкрадають Маріуполь

Окупанти з Маріуполя вивезли на територію так званої ДНР 12 тролейбусів європейського зразка, які вціліли, дитячі майданчики та медичну техніку.

Реклама

" З Маріуполя вдалося перегнати 12 майже новеньких тролейбусів. Вони будуть перефарбовані та марковані символікою Росії. Тепер у "ДНР" люди кататимуться на тролейбусах європейського зразка", — вихваляються вони.

Крім того, як повідомляють російські ЗМІ, вже друге судно, завантажене листовим металом, прибуло з Маріуполя в Ростов-на-Дону.