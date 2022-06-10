Андрющенко показал, чем оккупанты кормят школьников в Мариуполе

Детям дают несъедобное месиво

В оккупированном Мариуполе дети жалуются на еду в школе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают издеваться над жителями Мариуполя. В школе детей кормят несъедобной едой. Это именно та школа, которую показывают "гостям". Об этом рассказал в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

"Показательная для оккупантов школа №53. Здесь украли первые умные доски, сюда привозят всех "великих гостей", чтобы показать, что "жизнь наладилась". Стандартное питание для детей. Кусок хлеба. Бурда из тушеной капусты. Жидкое какао и булка. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб. Однако родителям оккупанты рассказывают, насколько лучше стало с приходом России", — написал Андрющенко.

Реклама

Для сравнения он выложил фото, как кормили детей в этой школе при украинской власти в Мариуполе еще четыре месяца назад.

Оккупанты обворовывают Мариуполь

Оккупанты из Мариуполя вывезли на территорию так называемой "ДНР" 12 троллейбусов европейского образца, уцелевшие детские площадки и медицинскую технику.

Реклама

"Из Мариуполя удалось перегнать 12 почти новеньких троллейбусов. Они будут перекрашены и маркированы символикой России. Теперь в "ДНР" люди будут кататься на троллейбусах европейского образца", — хвастаются они.

Кроме того, как сообщают российские СМИ, уже второе судно, груженное листовым металлом, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону.