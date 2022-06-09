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Оккупанты решили выпустить жителей Мариуполя на минные поля – перехват СБУ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июня, 12:46
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Россияне придумали термин для этого зверства – "разминирование естественным путем"
Оккупанты в Мариуполе хотят отправить гражданских на разминирование.
Оккупанты в Мариуполе хотят отправить гражданских на разминирование. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кафиры рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже придумали новый термин: "разминирование естественным путем". СБУ стало известно об этих ужасных намерениях захватчиков по перехваченным телефонным разговорам.

О таком сообщила пресс-служба СБУ.

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В разговоре военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспием" рассказал своему коллеге о циничных преступных намерениях.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или огороду Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", – сказал он.

Уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей:

"Тор" (сотрудник ФСБ РФ – ред.) сообщил мне, что вот тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".

Механизм – то есть где содержать и как кормить "рабочую силу", чтобы она помогала его кровожадной "семье".

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В СБУ отметили, что могут "помочь" оккупантам только одним – уничтожать их как можно больше и быстрее.

Раньше мы писали, что оккупационные власти Донецкой области начали оценку уровня повреждений в захваченном Мариуполе. Местных жителей планируют выселить из уцелевших домов. На поиск нового жилья дают две недели.

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Также сообщалось, что в захваченном Мариуполе происходит настоящий гуманитарный ад. Местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника пищи.

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