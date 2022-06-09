Оккупанты решили выпустить жителей Мариуполя на минные поля – перехват СБУ

Кафиры рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже придумали новый термин: "разминирование естественным путем". СБУ стало известно об этих ужасных намерениях захватчиков по перехваченным телефонным разговорам.
О таком сообщила пресс-служба СБУ.
В разговоре военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспием" рассказал своему коллеге о циничных преступных намерениях.
"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или огороду Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", – сказал он.
Уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей:
"Тор" (сотрудник ФСБ РФ – ред.) сообщил мне, что вот тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".
Механизм – то есть где содержать и как кормить "рабочую силу", чтобы она помогала его кровожадной "семье".
В СБУ отметили, что могут "помочь" оккупантам только одним – уничтожать их как можно больше и быстрее.
Раньше мы писали, что оккупационные власти Донецкой области начали оценку уровня повреждений в захваченном Мариуполе. Местных жителей планируют выселить из уцелевших домов. На поиск нового жилья дают две недели.
Также сообщалось, что в захваченном Мариуполе происходит настоящий гуманитарный ад. Местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника пищи.