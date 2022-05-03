Окупанти перетворили на руїни селище на Харківщині (фото, відео)

Російські окупанти перетворили на руїни селище Слатине у Харківській області.
Фото і відео руйнувань оприлюднив у Facebook керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
"З 6,5 тисяч людей, які жили тут до вторгнення, зараз залишилося менше 200 мешканців. Через постійні обстріли житлові будинки, крамниці, інша цивільна інфраструктура зазнали жахливих руйнувань. Будівлю вокзалу, що пережила Другу світову війну і німецьку окупацію, знищили російські окупанти", – пише Синєгубов.
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За його словами, заможне селище ворог перетворив на майже суцільні руїни. Зараз у Слатиному немає газу, води, електрики, перебої зі зв'язком. Серед жителів селища є загиблі, багато отримали поранення.
"Ось що приніс на Харківщину "російський світ", – констатує глава ОДА.
На Харківщині на звільнених територіях зруйновано 90% приватних будинків
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше розповів, що на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.
"Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще надто небезпечно… Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати, тому що тривають постійні бої, постійні обстріли, і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", – додав Синєгубов.