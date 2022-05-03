Окупанти перетворили на руїни селище на Харківщині (фото, відео)

Олег Синєгубов показав, що приніс "російський світ" мешканцям селища Слатине

Селище Слатине ворог перетворив на майже суцільні руїни / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти перетворили на руїни селище Слатине у Харківській області.

Фото і відео руйнувань оприлюднив у Facebook керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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"З 6,5 тисяч людей, які жили тут до вторгнення, зараз залишилося менше 200 мешканців. Через постійні обстріли житлові будинки, крамниці, інша цивільна інфраструктура зазнали жахливих руйнувань. Будівлю вокзалу, що пережила Другу світову війну і німецьку окупацію, знищили російські окупанти", – пише Синєгубов.

За його словами, заможне селище ворог перетворив на майже суцільні руїни. Зараз у Слатиному немає газу, води, електрики, перебої зі зв'язком. Серед жителів селища є загиблі, багато отримали поранення.

"Ось що приніс на Харківщину "російський світ", – констатує глава ОДА.

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/ Фото: Facebook/Олег Синєгубов

/ Фото: Facebook/Олег Синєгубов

На Харківщині на звільнених територіях зруйновано 90% приватних будинків

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше розповів, що на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

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