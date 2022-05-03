У Харківській області на звільнених територіях зруйновано 90% приватних будинків — Синєгубов

Крім того, зруйновані школи, дитячі садки, відсутні світло та газ

Окупанти руйнують будинки людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

На звільнених після окупантів територіях Харківської області залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації.

Про це повідомляє "Новое время".

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За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, українські захисники просуваються за деякими напрямками та мають значні успіхи.

"Ми звільняємо наші території та працюємо над відновленням функціонування органів державної влади. Проте маємо ще провести велику роботу з розмінування", — сказав голова ОВА.

Голова Харківської ОВА зазначив, що на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

"Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще надто небезпечно… Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати тому що йдуть постійні бої, постійні обстріли, і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", — додав Синєгубов.

Від окупантів звільнили стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області.

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Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.

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