Окупанти знову обстріляли Харківську область: є жертви, багато поранених

Ситуація залишається напруженою на Ізюмському напрямку. Там ворог продовжує спроби наступу

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом 1 травня російські окупанти обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. В області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок обстрілів загинули 3 особи, 8 мирних жителів отримали поранення.

"Нагадую, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою. Залишайтеся по можливості в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою, не перебувайте на вулиці без нагальної потреби", – заявив Синєгубов.

Він зазначив: як і в попередні дні, найгарячіше на Ізюмському напрямку. Там ворог продовжує спроби наступу.

"Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат у живій силі й техніці", – додав голова ОВА.

Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат у районі селища Старий Салтів.

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Від окупантів звільнили стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області.

Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.

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