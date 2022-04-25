Окупанти вивезли завод з Харківської області і облаштували там концтабір — ОВА

Його облаштували у приміщенні одного із заводів у Вовчанську

Окупанти облаштували концтабір у Харківській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харківській області окупанти вивезли один із заводів у Росію, а у приміщенні облаштували концтабір.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

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"У приміщеннях заводу влаштували в'язницю, справжній концтабір, де людей наражають на певні тортури, змушують співпрацювати, ставати до лав збройних сил Росії", — зазначив Синєгубов.

За його інформацією, концтабір облаштували у приміщенні одного із заводів у Вовчанську. Він додав, що подібні дії противник здійснював і в окупованому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення.

У Донецькій області окупанти вбили 5 цивільних

Російські окупанти протягом дня 24 квітня продовжували обстрілювати населені пункти України. У Донецькій області від дій ворога загинуло 5 людей.

Внаслідок обстрілів загинули 5 мирних мешканців Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці.

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Крім того, 5 цивільних були поранені. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення у Луганській області.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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