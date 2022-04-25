Оккупанты вывезли завод из Харьковской области и обустроили там концлагерь — ОВА

Его обустроили в помещении одного из заводов в Волчанске

Оккупанты обустроили концлагерь в Харьковской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области оккупантывывезли один из заводов в Россию, а в помещении устроили концлагерь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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"В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенной пытке, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России", — отметил Синегубов.

По его информации, концлагерь обустроили в помещении одного из заводов в Волчанске. Он добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для "мобилизации" местного населения.

В Донецкой области оккупанты убили 5 гражданских

Российские оккупанты в течение дня 24 апреля продолжали обстреливать населенные пункты Украины. В Донецкой области от действий врага погибли 5 человек.

В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке.

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Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, получившие ранения в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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