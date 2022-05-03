Оккупанты превратили в руины поселок на Харьковщине (фото, видео)

Олег Синегубов показал, что принес "русский мир" жителям поселка Слатино

Поселок Слатино враг превратил в почти сплошные руины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты превратили в руины поселок Слатино в Харьковской области.

Фото и видео разрушений обнародовал в Facebook руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Из 6,5 тысяч человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей. Из-за постоянных обстрелов жилые дома, магазины, другая гражданская инфраструктура получили ужасные разрушения. Здание вокзала, пережившее Вторую мировую войну и немецкую оккупацию, уничтожили россияне ", – пишет Синегубов.

По его словам, богатый поселок враг превратил в почти сплошные руины. Сейчас в Слатино нет газа, воды, электричества, перебои со связью. Среди жителей поселка есть погибшие, многие получили ранения.

"Вот, что принес на Харьковщину "русский мир", – констатирует глава ОГА.

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/ Фото: Facebook/Олег Синегубов

/ Фото: Facebook/Олег Синегубов

В Харьковской области на освобожденных территориях разрушены 90% частных домов

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее рассказал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушены 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

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