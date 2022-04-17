Окупанти змінили тактику ведення наступу на позиції ЗСУ – експерт

Командування армії Росії зробило висновки з провалу перших тижнів війни

Аналіз останніх тижнів війни в Україні показує, що російське військове командування змінило стратегію ведення військових дій у нашій країні. На думку експертів, це пов'язано зі зміною Кремлем командувача так званої в Росії спецоперації, яку тепер очолює генерал Олександр Двірніков.

Таку думку висловив військовий оглядач, експерт із питань оборонного планування полковник ЗСУ Костянтин Машовець в ефірі каналу "Україна 24".

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Думка

"На мою думку, виділяється один лише фактор – це спроба активно та масовано використовувати далекобійні засоби поразки, тобто артилерію та авіацію. Масоване їх використання на певних ділянках. Це така особливість останнього часу. Протягом тижня російські війська, особливо в зоні ООС, тобто на Донбасі, на півдні Харківської області, намагаються активно використовувати саме далекобійні засоби поразки", – зазначив Машовець.

Наразі окупанти супроводжують переміщення своїх військових підрозділів територією України масованими бомбардуваннями.

"Це в порівнянні з першими тижнями вторгнення наприкінці лютого – небо і земля. Вони проаналізували свої помилки і дійшли висновку, що це найбільш ефективний спосіб проти методу активної маневринної оборони, яку використовують ЗСУ" , – констатував експерт.

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Обстановка на фронті