Білий дім змінив прогноз закінчення війни в Україні

У Конгресі США почали порівнювати те, що відбувається в нашій країні з Корейською війною

У Білому домі не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчими місяцями / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні не бачать передумов для швидкого закінчення війни в Україні. Там вважають, що військові дії можуть затягнутися до кінця 2022 року.

Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен європейським союзникам, передає американський телеканал CNN.

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Зміна прогнозу

Багато хто з офіційних осіб, з якими розмовляли журналісти CNN, наголосив, що важко точно передбачити, як довго може тривати війна в Україні. Декілька офіційних осіб зазначили, що зараз немає жодних ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися, і малоймовірно, що він піде на дипломатичні переговори, якщо не зіткнеться з військовою поразкою.

"Думка про те, що це може бути довгостроковий конфлікт, суперечить прогнозам, що раніше звучали, що це буде війна кількох днів, коли в США очікували, що Росія швидко захопить Київ ", – зазначає CNN.

Терміни

Публічно радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив 14 квітня, що бойові дії в Україні, ймовірно, будуть "затяжними" і продовжуватимуться "місяць або навіть довше". Деякі члени Конгресу та їхні помічники потихеньку порівнюють те, що відбувається в Україні, з Корейською війною, яка тривала три роки.

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Два інші європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України, де, як очікується, російські війська розпочнуть новий наступ, можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухої ситуації.

Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, що найкраще зупинити його якнайшвидше".

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