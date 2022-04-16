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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Білий дім змінив прогноз закінчення війни в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 квітня, 17:02
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У Конгресі США почали порівнювати те, що відбувається в нашій країні з Корейською війною
У Білому домі не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчими місяцями / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
У Білому домі не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчими місяцями / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні не бачать передумов для швидкого закінчення війни в Україні. Там вважають, що військові дії можуть затягнутися до кінця 2022 року.

Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен європейським союзникам, передає американський телеканал CNN.

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Зміна прогнозу

Багато хто з офіційних осіб, з якими розмовляли журналісти CNN, наголосив, що важко точно передбачити, як довго може тривати війна в Україні. Декілька офіційних осіб зазначили, що зараз немає жодних ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися, і малоймовірно, що він піде на дипломатичні переговори, якщо не зіткнеться з військовою поразкою.

"Думка про те, що це може бути довгостроковий конфлікт, суперечить прогнозам, що раніше звучали, що це буде війна кількох днів, коли в США очікували, що Росія швидко захопить Київ ", – зазначає CNN.

Терміни

Публічно радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив 14 квітня, що бойові дії в Україні, ймовірно, будуть "затяжними" і продовжуватимуться "місяць або навіть довше". Деякі члени Конгресу та їхні помічники потихеньку порівнюють те, що відбувається в Україні, з Корейською війною, яка тривала три роки.

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Два інші європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України, де, як очікується, російські війська розпочнуть новий наступ, можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухої ситуації.

Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його зобов'язання оберталися навколо того, що найкраще зупинити його якнайшвидше".

Обстановка

  • На даний момент Генштаб ЗСУ очікує широкомасштабного наступу на сході України. Наша розвідка разом із Пентагоном чітко бачить, як ворог продовжує нарощувати свої сили у районі Донбасу.
  • Тільки 12 квітня було помічено, як велика колона військової техніки РФ рухається з Ростовської області убік східного кордону України.
  • Проте також є інформація, що росіянам вже особливо нема чим воювати. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що РФ стягує на війну з Україною техніку 1960-х років "музейні експонати". "Заблимала російська техніка – БТР-60, це з відкритим верхом, Град-1. Це до питання, що "ми зараз мобілізуємося і весь світ у потерть". Проблеми з технікою", – заявив Арестович, передає телеграм-канал "Україна 24".

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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