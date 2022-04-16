Україні може не вистачити артилерійських снарядів

Вашингтон прогнозує поновлення в нашій країні запеклих наземних боїв

За даними Штатів, у найспекотніші дні українські сили робили до тисячі артилерійських пострілів / Колаж "Сьогодні"

Американці найближчими днями очікують на відновлення запеклих наземних боїв української армії з російськими підрозділами після нетривалого перепочинку, який Москва взяла для перегрупування своїх військ. Саме тому Києву необхідно в стислий термін відправити всю ту зброю, яка була обіцяна нашій країні та готувати нові поставки.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на представника органів влади США.

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Що відомо

"У той час як США відправляють Україні вісімнадцять 155-мм буксированих гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів у рамках нової допомоги, оголошеної адміністрацією президента Джо Байдена цього тижня, навіть це може бути витрачено протягом декількох днів, що підвищує ймовірність того, що у сил України закінчаться боєприпаси", – повідомляє телеканал.

За словами чиновника, під час деяких запеклих боїв раніше українські сили зробили до тисячі артилерійських пострілів на день.

У США прогнозують, що ймовірна стратегія Росії полягає в тому, щоб перекинути зброю і війська у східну Україну з їхніх нинішніх позицій трохи північніше, а потім оточити і відрізати сили ЗСУ, які там знаходяться.

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Раніше цього тижня Пентагон ухвалив керівників восьми найбільших військових підрядників, щоб вирішити, як швидше озброїти Україну.

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