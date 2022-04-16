Украине может не хватить артиллерийских снарядов – США

Американцы в ближайшие дни ожидают возобновление ожесточенных наземных боев украинской армии с российскими подразделениями после непродолжительной передышки, которую Москва взяла для перегруппировки своих войск. Именно поэтому Киеву необходимо в сжатые сроки отправить все то оружие, которое было обещано нашей стране и готовить новые поставки.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя органов власти США.
Что известно
"В то время как США отправляют Украине восемнадцать 155-мм буксируемых гаубиц и 40 000 артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией президента Джо Байдена на этой неделе, даже это может быть израсходовано в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у сил Украины закончатся боеприпасы", — сообщает телеканал.
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По словам чиновника, во время некоторых ожесточенных боев ранее украинские силы произвели до тысячи артиллерийских выстрелов в день.
В США прогнозируют, что вероятная стратегия России состоит в том, чтобы перебросить оружие и войска в восточную Украину с их нынешних позиций чуть севернее, а затем окружить и отрезать находящиеся там силы ВСУ.
Ранее на этой неделе Пентагон принял руководителей восьми крупнейших военных подрядчиков, чтобы решить, как быстрее вооружить Украину.
Прогнозы
- На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с европейскими партнерами прогноз, когда закончится война в Украине.
- В данный момент Генштаб ВСУ ожидает широкомасштабного наступления на востоке Украины. Наша разведка вместе с Пентагоном четко видит, как враг продолжает наращивать свои силы в районе Донбасса.
- В свежей сводке от 16 апреля сообщается, что за сутки украинские военные дали отпор российским оккупантам. В результате наши защитники ликвидировали минимум 16 солдат РФ.