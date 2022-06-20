Окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумській області

Інформація про руйнування уточнюється

Окупанти продовжують вести вогонь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумську область. Цього разу атакували Середино-Будську громаду.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Середино-Будська громада сьогодні вдень була під ворожими обстрілами. Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, жертв немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Зеленський дав обіцянку окупованому Півдню

Південні регіони країни українці нікому не віддадуть, всі окуповані території РФ будуть повернуті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке він записав у поїзді, повертаючись із півдня країни.

Він розповів, що провів наради з військовими та посадовими особами, які відповідають за оборону і в Миколаєві, і в Одесі. Також заслухав доповіді про руйнування, які вони зазнали від російських ударів. За словами Зеленського, втрати значні: багато зруйнованих житлових будинків, порушено громадянську логістику, багато соціальних питань.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що спецпредставник ЄС з прав людини жахнувся від звірств окупантів у Бучі та Ірпені. Також ми писали, що у Маріуполі окупанти перетворюють українців на живий щит.