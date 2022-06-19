Спецпредставник ЄС з прав людини жахнувся від звірств окупантів у Бучі та Ірпені (фото)

Побачене шокувало представника Євросоюзу

Гілмор побачив звірства військових РФ на власні очі/Фото: Національна поліція у Київській області, колаж: "Сьогодні"

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор відвідав Бучу та Ірпінь. Він на власні очі побачив, що з містами зробили російські окупанти.

Про це повідомляє Національна поліція у Київській області.

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Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов та представник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідали зруйнований Ірпінський відділ поліції, Романівський міст та пошкоджені під час обстрілів агресорів об’єкти цивільної інфраструктури міста, а також "братську могилу" в Бучі.

Під час робочої зустрічі вони обговорили питання розслідування воєнних злочинів РФ у Київській області, порушення міжнародного гуманітарного права, а також допомогу постраждалим від агресії окупантів.

"Для мене честь зустрітись сьогодні з представниками Національної поліції України. Увесь світ був шокований російською агресією в Україні, жорстокістю цих злочинів і Європейський Союз нині підтримує Україну. Ми докладемо усіх зусиль, аби винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності. Україна – частина європейської родини. Україна належить до Євросоюзу", — сказав Еймон Гілмор.

Нєбитов, своєю чергою, додав:

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"Для нас надзвичайно важливо, що керівництво Євросоюзу і інших цивілізованих країн на власні очі бачить що таке цей "русский мир". Ми прагнемо максимально широко донести європейській спільноті масштаб воєнних злочинів Російської Федерації на Київщині, аби жорстока агресія армії Російської Федерації в нашій державі була покарана".

Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області Спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор відвідав бучу та Ірпінь/Фото: Національна поліція у Київській області 1 /8

Макрон після побаченого в Ірпені "заговорив" українською

Президент Франції Еммануель Макрон, який побував з візитом у Києві, почав писати на своїй сторінці у Twitter по-українськи. Він опублікував кілька записів про Україну та її підтримку. Зокрема, Макрон поділився враженнями від поїздки до сильно потерпілого від окупантів Ірпеня.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", – написав Макрон.

Також він опублікував фотографію, на якій його вітає президент України Володимир Зеленський, та підписав її: "Братерство Європи".

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Пізніше Макрон опублікував відео із завантаженням у літак гаубиць для ЗСУ.

"До повернення миру в вільну і незалежну Україну, доки буде потрібно, ми продовжимо мобілізувати свої зусилля. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дозволити українським солдатам змінити на краще ситуацію на місцях в умовах нападів російської армії", – написав він.

Також Макрон запевнив, що Україна є частиною європейської сім'ї. Він заявив, що разом із партнерами з Німеччини, Італії та Румунії Франція підтримує статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу.

"Найближчими днями, як тільки Європейська комісія визначить рамки для обговорення, ми, 27 держав-членів ЄС, повинні будемо разом прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити наші обіцянки. Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", – написав Макрон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Драгі після Ірпеня зробив важливу заяву для майбутнього України. Також ми писали, що президент Румунії жахнувся з того, що наробили росіяни в Ірпені.