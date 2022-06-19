Спецпредставитель ЕС по правам человека ужаснулся от зверств оккупантов в Буче и Ирпене (фото)

Увиденное шокировало представителя Евросоюза

Гилмор увидел зверства военных РФ на собственные глаза/Фото: Национальная полиция в Киевской области, коллаж: "Сегодня"

Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень. Он собственными глазами увидел, что с городами сделали российские оккупанты.

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

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Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов и представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетили разрушенный Ирпенский отдел полиции, Романовский мост и поврежденные при обстреле агрессоров объекты гражданской инфраструктуры города, а также "братскую могилу" в Буче.

В ходе рабочей встречи они обсудили вопросы расследования военных преступлений РФ в Киевской области, нарушение международного гуманитарного права, а также помощь пострадавшим от агрессии оккупантов.

"Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был в шоке от российской агрессии в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский Союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина – часть европейской семьи. Украина принадлежит к Евросоюзу", — сказал Эймон Гилмор.

Небитов, в свою очередь, добавил:

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"Для нас чрезвычайно важно, что руководство Евросоюза и других цивилизованных стран воочию видит что такое этот "русский мир". Мы стремимся максимально широко донести Европейскому сообществу масштаб военных преступлений Российской Федерации в Киевской области, чтобы жестокая агрессия армии Российской Федерации в нашем государстве была наказана".

Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области Спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень/Фото: Национальная полиция в Киевской области 1 /8

Макрон после увиденного в Ирпене "заговорил" по-украински

Президент Франции Эммануэль Макрон, который побывал с визитом в Киеве, начал писать на своей странице в Twitter по-украински. Он опубликовал несколько записей об Украине и ее поддержке. В частности, Макрон поделился впечатлениями от поездки в сильно пострадавший от оккупантов Ирпень.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, остановивших российскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить", — написал Макрон.

Также он опубликовал фотографию, на которой его приветствует президент Украины Владимир Зеленский, и подписал ее: "Братство Европы".

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Позже Макрон опубликовал видео с погрузкой в самолет гаубиц для ВСУ.

"До возвращения мира в свободную и независимую Украину, пока будет нужно, мы продолжим мобилизовать свои усилия. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы позволить украинским солдатам изменить лучшую ситуацию на местах в условиях нападений российской армии", — написал он.

Также Макрон заверил, что Украина является частью европейской семьи. Он заявил, что вместе с партнерами из Германии, Италии и Румынии Франция поддерживает статус Украины как непосредственного кандидата на вступление в Европейский союз.

"В ближайшие дни, как только Европейская комиссия определит рамки для обсуждения, мы, 27 государств-членов ЕС, должны вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить наши обещания. Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", — написал Макрон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Драги после Ирпеня сделал важное заявление для будущего Украины. Также мы писали, что президент Румынии ужаснулся из того, что наделали россияне в Ирпене.