Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сході – пошкоджено локомотиви та колії

Попри завданий удар окупантами, залізниця продовжила роботу за графіком

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін розповів про обстріл залізничної станції / Фото: Колаж: Сьогодні

Залізнична станція на сході України зазнала обстрілу російських військових. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактну мережу.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо", – написав Камишін.

За словами Камишіна, залізниця продовжує працювати.

Військові РФ розбомбили вокзал у Миколаєві

Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Під час прямого ефіру в соцмережах голову міста запитали, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сєнкевич відповів: "Не працює, бо розбомбили його".

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