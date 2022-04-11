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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты обстреляли ж/д станцию на Востоке – повреждены локомотивы и пути

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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11 апреля, 08:55
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Несмотря на нанесенный удар оккупантами, железная дорога продолжила работу по графику
Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин рассказал об обстреле железнодорожной станции
Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин рассказал об обстреле железнодорожной станции / Фото: Коллаж: Сегодня

Железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелу российских военных. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны подверглась обстрелу российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть. Но это железо, восстановим", - написал Камышин.

По словам Камышина, железная дорога продолжает работать.

Военные РФ разбомбили вокзал в Николаеве

Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Во время прямого эфира в соцсетях у главы города спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал. На это Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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