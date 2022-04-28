Окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерча" – зруйновано будинки, магазини та дитячі майданчики (відео)

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Окупанти знову обстріляли Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти вкотре завдали удару по Миколаєву реактивними системами залпового вогню "Смерч". Внаслідок цього пошкоджено багато будівель.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі, магазини. Касетні боєприпаси падали на дитячі майданчики та двір навчального закладу.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Крім того, у відомстві розповіли, що на Одещині над Чорним морем збили безпілотник-розвідник. Ворог продовжує обстеження місцевості виявлення вразливих до ракетних ударів місць.

Під Миколаєвом окупанти розгромили будівельний комбінат

Окупанти РФ обстріляли підприємство під Миколаєвом. Будівельний комбінат повністю зруйновано. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

"Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", – написав Кім.

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