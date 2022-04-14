Окупанти обстріляли Кремінну, є поранені

Вирішується питання щодо евакуації потерпілих до лікувальних закладів інших областей

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли місто Кремінна Луганської області. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, російські солдати ще раз за останні дні відкрили вогонь по Кремінній. Є пошкоджені будинки, які зараз обстежують.

Також двоє осіб поранено уламками снарядів. Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості.

"Вирішується питання щодо їхньої евакуації до лікувальних закладів інших областей", – зазначив Гайдай.

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У Кремінній прилетів снаряд окупантів. Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз за день

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.

"4 квітня поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.

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За його словами, під ворожий обстріл потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірне, Золоте та Новодружеськ.