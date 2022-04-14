Окупанти обстріляли Кремінну, є поранені

Російські окупанти обстріляли місто Кремінна Луганської області. Внаслідок цього є постраждалі.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, російські солдати ще раз за останні дні відкрили вогонь по Кремінній. Є пошкоджені будинки, які зараз обстежують.
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Також двоє осіб поранено уламками снарядів. Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості.
"Вирішується питання щодо їхньої евакуації до лікувальних закладів інших областей", – зазначив Гайдай.
У Кремінній прилетів снаряд окупантів. Фото: Сергій Гайдай
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз за день
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.
"4 квітня поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.
За його словами, під ворожий обстріл потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірне, Золоте та Новодружеськ.
"Внаслідок обстрілів також пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", – додав Гайдай.
Як зазначив голова Луганської ОВА, рятувальники та поліцейські області працюють у посиленому режимі, документуючи факти ворожих воєнних злочинів, виявляють мародерів та патрулюють вулиці.
"Крім того, вони допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш уразливим верствам населення та у віддалені бомбосховища, також вивозять звідти людей для евакуації. До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у Новодружеську потрапила евакуаційна колона – було пошкоджено один автобус, люди поранення не отримали", – розповів Гайдай.