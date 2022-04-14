Оккупанты обстреляли Кременную, есть раненые

Решается вопрос относительно эвакуации пострадавших в лечебные учреждения других областей

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли город Кременная Луганской области. В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, российские солдаты еще раз за последние дни открыли огонь по Кременной. Есть поврежденные дома, которые сейчас обследуют.

Также два человека ранены обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести.

"Решается вопрос относительно их эвакуации в лечебные учреждения других областей", – отметил Гайдай.

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В Кременной прилетел снаряд оккупантов. Фото: Сергей Гайдай

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз за день

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Луганской области 51 раз. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля.

"4 апреля полицией задокументирован 51 вражеский обстрел. Россияне били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли авиацию", – написал губернатор.

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По его словам, вражескому обстрелу подверглись Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое и Новодружеск.