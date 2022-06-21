Окупанти обмінюють запчастини зі своїх танків на алкоголь

Російські військові знімають з техніки запчастини, щоб не воювати

Російські військові обмінюють запчастини з техніки на алкоголь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові активно торгують запчастинами, що були вкрадені з бойової техніки. Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

Про це свідчать дані розвідки ГУР Міноборони.

Реклама

Українсьькі розвідники дізналися, що окупанти знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

"Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів", – повідомили у розвідці.

"Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде"

Російські окупанти скаржаться на обстріл з боку ЗСУ та несправну техніку. У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильні обстріли ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

Реклама

Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати цілий день. Співрозмовник каже, що поблизу них стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

"Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розповіли. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Скрізь мотлох. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", – скаржиться окупант.

Раніше ми писали, що російські окупанти скаржаться, що на війні в Україні у росіян не витримує психіка. У деяких військових РФ "уже їде дах". Крім того, противники зазнають величезних втрат.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські солдати скаржаться на безвихідь в армії РФ.