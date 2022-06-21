Оккупанты обменивают запчасти из своих танков на алкоголь

Российские военные снимают с техники запчасти, чтобы не воевать

Российские военные обменивают запчасти из техники на алкоголь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены из боевой техники. Подбитые защитниками Украины российские танки, БТР и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию РФ. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Об этом свидетельствуют данные разведки ГУР Минобороны.

Реклама

Украинские разведчики узнали, что оккупанты снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

"Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения", – сообщили в разведке.

"Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет"

Российские оккупанты жалуются на обстрел со стороны ВСУ и неисправную технику. В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

Реклама

Оккупанты сетуют, что три человека вынуждены дежурить целый день. Собеседник говорит, что вблизи них стоит танковое подразделение, также попавшее под обстрел.

"Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Везде старье. Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет", – жалуется оккупант.

Ранее мы писали, что российские кафиры жалуются, что на войне в Украине у россиян не выдерживает психика. некоторых военных РФ "уже едет крыша". Кроме того, противники терпят огромные потери.

Сайт "Сегодня" сообщал, что российские солдаты жалуются на безысходность в армии РФ.