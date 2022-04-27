Окупанти не шкодують крилатих ракет на Кіма – Сенкевич

Мер Миколаєва розповів несподівані подробиці обстрілу будівлі облдержадміністрації

Олександр Сєнкевич розповів, як крилата ракета прилетіла в кабінет Віталія Кіма / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час ракетного обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації ракета окупантів прилетіла просто на робоче місце керівника адміністрації Віталія Кіма.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

За словами Сєнкевича, обидва керівники усвідомлюють небезпеку, яка чатує на їхні життя від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я з перших днів перебуваю у міськраді, постійно змінюючи авто та місця проживання, розуміючи, що можуть бути погрози чи можуть працювати ДРГ. Та сама історія і з Віталієм Олександровичем. На нього навіть не пожаліли за багато мільйонів доларів крилату ракету, яка облетіла по річці, завернула і вдарила прямісінько в його кабінет", – розповів він.

Реклама

Мер підкреслив, що глава ОДА себе недооцінював, адже давно перестав бути просто Віталієм Кімом, натомість ставши символом українського супротиву.

Сєнкевич також розповів про робочі стосунки з Кімом та його сильні сторони:

Реклама

"Ми з Кімом знайомі давно, до цих подій. Він перший губернатор, який з Миколаєва, не "парашутист", розуміє проблеми регіону і міста, роль останнього в області. Ми постійно дискутуємо, але нам легко працювати. Часто сперечаємось через дрібниці, та завжди знаходимо спільне рішення. Я реаліст і цинік, а він оптиміст, який вважає, що людей потрібно заряджати позитивом".

Обстріл Миколаївської ОДА

Російські окупанти вранці 29 березня випустили крилату ракету по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті центральна секція будівлі була зруйнована з 1-го до 9-го поверху.

З-під завалів Миколаївської ОДА рятувальники дістали 36 тіл загиблих, серед яких і секретар Віталія Кіма.