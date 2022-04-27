Оккупанты не жалеют крылатых ракет на Кима – Сенкевич

Во время ракетного обстрела здания Николаевской облгосадминистрации ракета оккупантов прилетела прямо на рабочее место руководителя администрации Виталия Кима.
Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
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По словам Сенкевича, оба руководителя осознают опасность, которая подстерегает их жизни с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Я с первых дней нахожусь в горсовете, постоянно меняя авто и места жительства, понимая, что могут быть угрозы или могут работать ДРГ. Та же история с Виталием Александровичем. На него даже не пожалели за несколько миллионов долларов крылатую ракету, которая изменила маршрут и ударила прямо в его кабинет", – рассказал он.
Мэр подчеркнул, что глава ОГА себя недооценивал, ведь давно перестал быть просто Виталием Кимом, став символом украинского сопротивления.
Сенкевич также рассказал о рабочих отношениях с Кимом и его сильных сторонах:
"Мы с Кимом знакомы давно, до этих событий. Он первый губернатор, который из Николаева, не "парашютист", понимает проблемы региона и города, роль последнего в области. Мы постоянно дискутируем, но нам легко работать. Часто спорим по пустякам, но всегда находим общее решение. Я реалист и циник, а он оптимист, считающий, что людей нужно заряжать позитивом".
Обстрел Николаевской ОГА
Российские оккупанты утром 29 марта выпустили крылатую ракету по зданию Николаевской областной государственной администрации. В результате центральная секция здания была разрушена с 1-го до 9-го этажа.
Из-под завалов Николаевской ОГА спасатели извлекли 36 тел погибших, среди которых и секретарь Виталия Кима.