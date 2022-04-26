Кім про наступ на Миколаїв: окупанти не йдуть уперед, бо нема чого мародерствувати

Захисники Миколаєва активно готуються до оборони міста

Віталій Кім заявив, що "перспектив нападу наразі не проглядається" / Фото: Колаж: Сьогодні

Миколаїв готується відбивати наступ військ РФ, проте окупанти поки що не поспішають атакувати місто.

Про це розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у відеозверненні на сторінці у Facebook.

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"Щодо наступу – ми чекаємо, тому що ми повинні бути готові до всього, і копаємо. Але перспектив нападу нині не проглядається, тому що мародерствувати нема чого. Там села розбомблені, всіх вивезли. Чого нападати? Просто вмирати? Коли вмираєш за телевізор, за холодильник – це для них зрозуміла мотивація. А коли просто йдеш вперед – не сильно вони хочуть. Тому купкуються, переміщуються, погрожують – як завжди", – зазначив Кім.

За його словами, час працює на захисників Миколаєва – "ми стали досвідченішими, більше вміємо, більше знаємо".

Голова ОДА також розповів про ситуацію із водопостачанням Миколаєва, яке припинилося через бойові дії.

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"Місце, де необхідно полагодити трубу, розташоване в сірій зоні – в 3-4 км між нашими та орками. Там лінія вогню, неможливо туди виїхати та лагодити, там постійні бої йдуть. Навіть, якщо ми відіб'ємо і полагодимо, орки будь-якої миті в іншому місці можуть підірвати цю трубу. Пощастить – буде вода у кранах, не пощастить – буде вода у баклажках", – сказав він.

Також Кім закликав жителів Миколаєва не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, оскільки це "чіткий сигнал про можливий удар ракети".

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