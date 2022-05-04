Окупанти з "Градів" обстріляли школу на Сумщині (фото)

Також кілька вистрілів було з вертольота по території біля Могриці

Окупанти знову штурмують Сумську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знову відкрили вогонь по Сумській області. Внаслідок цього пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Близько 3 години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури", – розповів Живицький.

Крім того, між 6 та 7 ранку 4 травня відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів було з вертольота по території біля Могриці.

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Окупанти обстріляли Сумську область. Фото: Дмитро Живицький

Окупанти обстріляли Сумську область системами залпового вогню

Російські окупанти увечері 3 травня двічі обстріляли Сумську область. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви восьми ракет, випущених із російської території ракетними системами залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

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