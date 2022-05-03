Окупанти обстріляли Сумську область системами залпового вогню

Російські окупанти увечері 3 травня двічі обстріляли Сумську область. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
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"Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви восьми ракет, випущених із російської території ракетними системами залпового вогню", – йдеться у повідомленні.
Російські ракети вперше вдарили по Закарпаттю
У гірському районі Закарпаття зафіксували "прильоти" російських ракет в інфраструктурний об'єкт. Вся інформація про пошкодження та можливі жертви ще уточнюється.
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"Приліт ракети в об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", – повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.