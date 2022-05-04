Оккупанты из "Градов" обстреляли школу в Сумской области (фото)

Также несколько выстрелов было с вертолета по территории возле Могрицы

Оккупанты снова штурмуют Сумскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты снова открыли огонь по Сумской области. В результате этого повреждено учебное заведение.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Реклама

"Около 3 часов орки обстреляли школу Эсманской громады. Два выстрела из вертолета, два – с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры", – рассказал Живицкий.

Кроме того, между 6 и 7 утра 4 мая произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов было с вертолета по территории возле Могрицы.

Реклама

Реклама

Оккупанты обстреляли Сумскую область. Фото: Дмитрий Живицкий

Оккупанты обстреляли Сумскую область системами залпового огня

Российские оккупанты вечером 3 мая дважды обстреляли Сумская область. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"После 18:00 на окраине одного из сел Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы восьми ракет, выпущенных с территории российской ракетными системами залпового огня", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали: