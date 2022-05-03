Під Конотопом окупанти три доби тримали людей в підвалі без їжі і води

Росіяни повиганяли людей з їхніх квартир, щоб провести час в комфортних умовах

Під Конотопом окупанти тримали людей в підвалах без їжі і води. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації Сумської області у селі Сахни під Конотопом російські військові зігнали місцевих жителів у підвал чотириповерхового будинку, протримавши їх там три доби без їжі та води. В цей час окупанти проживали у їхніх квартирах нагорі того ж будинку та двоповерхового поряд.

Про це повідомила 58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського в Facebook.

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Живучи в захоплених квартирах, украли все, що можна було вкрасти, включаючи і машинку для стрижки. Довго вирішили не чекати і зробили нову зачіску відразу на розбитій кухні однієї з квартир, так і лишивши на підлозі обрізане волосся.

"Дуже необачно з боку "вєлікай і магучєй армії", адже навкруги живе стільки конотопських відьом, які досі невимовно "раді" тому, що їх намагалися визволити", – зауважили в конотопській бригаді.

Подарунок окупантів для "конотопських відьом". Фото: 58-ма бригада

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Кім висміяв росіян, які служили в Конотопі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що військові з РФ масово відмовляються їхати в Україну під будь-якими приводами.

"Їх не лякає навіть в'язниця. Все одно хочуть залишитися жити. Навіть відмовляється центральна Московія, центральна Росія. Вони мають інтернет і навіть у їхніх тупих головах зрозуміло, що ходить така історія: приїхав без однієї руки – служив у Чорнобаївці, приїхав з трьома – служив у Чорнобилі, приїхав х*р не стоїть – служив у Конотопі", – розповів голова Миколаївської області.

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