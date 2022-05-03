Под Конотопом оккупанты трое суток держали людей в подвале без еды и воды

Россияне выгнали людей из их квартир, чтобы провести время в комфортных условиях

Под Конотопом оккупанты держали людей в подвалах без еды и воды. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время оккупации Сумской области в селе Сахны под Конотопом русские военные согнали местных жителей в подвал четырехэтажного дома, продержав их там трое суток без еды и воды. В это время оккупанты проживали в их квартирах наверху того же дома и двухэтажного рядом.

Об этом сообщила 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Реклама

Живя в захваченных квартирах, украли все, что можно украсть, включая и машинку для стрижки. Долго решили не ждать и сделали новую прическу сразу на разбитой кухне одной из квартир, так и оставив на полу обрезанные волосы.

"Очень неосторожно со стороны "великой и могучей армии", ведь вокруг живет столько конотопских ведьм, которые до сих пор неописуемо "рады" тому, что их пытались освободить", – отметили в конотопской бригаде.

Подарок оккупантов для "конотопских ведьм". Фото: 58-я бригада

Реклама

Ким высмеял россиян, служивших в Конотопе

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что военные из РФ массово отказываются ехать в Украину под любыми предлогами.

"Их не пугает даже тюрьма. Все равно хотят остаться жить. Даже отказывается центральная Московия, центральная Россия. У них есть интернет и даже в их тупых головах понятно, что ходит такая история: приехал без одной руки – служил в Чернобаевке, приехал с тремя – служил в Чернобыле, приехал х*р не стоит – служил в Конотопе", – рассказал глава Николаевской области.

Ранее мы писали: