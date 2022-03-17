Окупанти шукають українські патрони, щоб прострелити собі ноги та врятуватися – запис розмови

Російські окупанти шукають "українські патрони", щоб ними прострелити собі ноги та потрапити до шпиталю.
Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована та розбита армія загарбника.
Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять собі єдине завдання – вижити: "Я тобі по секрету скажу... ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одному ноги попрострілювати і повернутися в госпіталь в Будьоннівськ..." – поділився з матір'ю рашист.
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Окупант мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.
Залишки його бригади зараз дислокуються у Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, але вже стали небоєздатними: "У нас 120 людей відправили назад із бригади до шпиталю з пораненнями… ще близько 320 людей поранено та 350 осіб – "200-й" вантаж".
"Хоч би путін намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії. Україна обов'язково переможе!" – додали в СБУ.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там уже починають вмикати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- В Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів. Його закопали у Воронежі.
- Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.