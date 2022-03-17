Оккупанты ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и спастись – запись разговора

Личный состав врага деморализован

Оккупанты мечтают сбежать с поля боя. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.

Очередной перехваченный разговор СБУ показывает, насколько деморализована и разбита армия захватчика.

Реклама

Оккупанты больше не хотят воевать и ставят для себя единственную задачу – выжить: "Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденновск…" – поделился с матерью рашист.

Оккупант мечтает сбежать с поля боя, потому что потери пугают.

Остатки его бригады сейчас дислоцируются в Николаевской области. Они хотят зайти в город, но уже стали небоеспособными: "У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек ранены и 350 человек – "200-й" груз".

Реклама

"Как бы путин ни пытался скрыть потери, однако их масштабы пугают даже российских военных. И что главное – побуждают к бегству из армии. Украина обязательно победит!" – добавили в СБУ.

Ситуация в Украине 17 марта