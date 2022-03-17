Оккупанты ищут украинские патроны, чтобы прострелить себе ноги и спастись – запись разговора

Российские оккупанты ищут "украинские патроны", чтобы ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.
Очередной перехваченный разговор СБУ показывает, насколько деморализована и разбита армия захватчика.
Оккупанты больше не хотят воевать и ставят для себя единственную задачу – выжить: "Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденновск…" – поделился с матерью рашист.
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Оккупант мечтает сбежать с поля боя, потому что потери пугают.
Остатки его бригады сейчас дислоцируются в Николаевской области. Они хотят зайти в город, но уже стали небоеспособными: "У нас 120 человек отправили обратно из бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек ранены и 350 человек – "200-й" груз".
"Как бы путин ни пытался скрыть потери, однако их масштабы пугают даже российских военных. И что главное – побуждают к бегству из армии. Украина обязательно победит!" – добавили в СБУ.
Ситуация в Украине 17 марта
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Враг оккупировал примерно 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтобы распространять российскую пропаганду и фейки.
- В Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже.
- Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
- В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.