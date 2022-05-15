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Окупанти 11 разів атакували Сєвєродонецьк, потрапили до "Азоту" (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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15 травня, 09:10
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Армія РФ бомбить українські міста
Армія РФ бомбить українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку – є влучення в "Азот", технікум, багатоповерхівки. Протягом доби поранено чотирьох мешканців області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"40% усіх атак росіян 14 травня припали на Сєверодонецьк. Ще приблизно стільки ж – на Гірську та Попаснянську громади. Руйнів дуже багато. Це – 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, у кількох з них сталося загоряння квартир. Росіяни потрапили до будівлі технікуму і продовжують знищувати "Азот". Вчора вранці після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", – розповів він.

За його словами, поранені отримали троє мешканців Врубівки. У Новодружніку поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три – у Лисичанську, де ворог завдав авіаудару, два – у Рубіжному.

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Також повідомляється, що Попаснянська та Гірська громади віддаляються росіянами з карти світу: стало відомо про дев'ять зруйнованих будинків у Камишевасі, чотири – у Тошківці, п'ять – у Золотому, два – у Троїцькому.

У Комишевасі також попадання у будівлі селищної ради та будинки культури.

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Є руйнування у Верхньокаменці, Оріхові, Катеринівці.

На фронті Луганщини та Донбасу за вчора відбито 12 атак ворога. Знищено вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів.

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Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БПЛА "Елерон".

Яка ситуація в Україні

У Львівській області та Львові сьогодні вночі були чутні звуки вибухів , а також сирени повітряної тривоги.

У Херсонську область почали приїжджати російські чиновники . Вони намагаються створити вигляд нібито гуманітарної турботи про місцевих жителів та картинку для телебачення РФ.

З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області. Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні.

У Запорізькій області російські окупанти влаштували справжні звірства зі своїми ж товаришами по службі. Загарбники створили в'язницю тим, хто відмовляється воювати. Крім того, вони спалюють тіла своїх загиблих військових у курнику.

На Слов'янському напрямі окупанти намагалися прорвати оборону українських військ . На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.

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Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 163
Гелікоптери
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артилерія 551
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
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