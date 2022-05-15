Оккупанты 11 раз атаковали Северодонецк, попали в "Азот" (фото)

Российские военные продолжают таращить территорию Украины нанося удары по инфраструктурам

Армия РФ бомбит украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня

11 артиллерийских атак по Северодонецку – есть попадание в "Азот", техникум, многоэтажки. В течение суток ранены четыре жителя области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"40% всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горную и Попаснянскую общины. Разрушений очень много. Это – 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера утром после очередного прилета пламени охватило один из производственных цехов", – рассказал он.

По его словам, ранены получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где враг нанес авиаудар, два – в Рубежном.

Реклама

Также сообщается, что Попаснянская и Горная общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четыре – в Тошковке, пять – в Золотом, два – в Троицком.

В Комышевасе также попадание в здания поселкового совета и дома культуры.

Реклама

Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке.

На фронте Луганщины и Донбасса за вчера отбиты 12 атак врага. Уничтожено: восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Реклама

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

Какая ситуация в Украине

Во Львовской области и Львове сегодня ночью были слышны звуки взрывов, а также сирены воздушной тревоги.

В Херсонскую область начали приезжать российские чиновники. Они пытаются создать вид якобы гуманитарной заботы о местных жителях и картинку для телевидения РФ.

С 15 мая меняется время комендантского часа в Киеве и области. Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО соберутся на двухдневную встречу в Берлине.

В Запорожской области российские оккупанты устроили настоящие зверства со своими же сослуживцами. Захватчики создали тюрьму для тех, кто отказывается воевать. Кроме того, они сжигают тела своих погибших военных в курятнике.

На Славянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.