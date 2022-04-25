Окупант, якому дружина дозволила ґвалтувати українок, потрапив у полон ЗСУ – Пономарьов

Він попався українським військовим у районі Ізюма в Харківській області

27-річний Роман Биковський потрапив у полон ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант, дружина якого під час телефонної розмови схвалила зґвалтування українок, потрапив у полон до Збройних сил України

Про це повідомив ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов у Facebook.

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Військового РФ взяли в полон під Ізюмом у Харківській області.

"Солдат армії РФ з Криму, якому телефонувала дружина з дому та обговорювала, що, ґвалтуючи українок, треба оберігатися, взятий у полон ЗСУ під Ізюмом", – повідомив Пономарьов.

Подробиці історії

У середині квітня українців шокувало чергове радіоперехоплення СБУ. Але цього разу в розмові російського солдата зі своєю дружиною той отримав схвалення на зґвалтування жінок в Україні.

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"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло?" – дала вказівки володарка жіночого голосу.

"Угу. Погодилася, щоб я нічого не говорив?" – уточнює її благовірний.

"Так, щоб я нічого не знала. А що?"

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"Можна, так?" – перепитав чоловік.

"Так, дозволяю. Тільки убезпечуйся".

Незабаром журналісти упізнали росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок. Сім'я прихильників насильства – з Орловської області, а з 2018 року благополучно влаштувалася в окупованому Криму. В ній росте чотирирічний син.

Пара, яка домовлялася про насильство над українками. Фото: соцмережі

Дозвіл на зґвалтування дала Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Готовий був скористатися дозволом 27-річний Роман Биковський. Раніше він був строковиком Росгвардії, а потім – військовослужбовцем 108-го гвардійського десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.

Була інформація про те, що Роман Биковський лікується від поранення в шпиталі Севастополя.

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