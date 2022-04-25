Окупант, якому дружина дозволила ґвалтувати українок, потрапив у полон ЗСУ – Пономарьов

Російський окупант, дружина якого під час телефонної розмови схвалила зґвалтування українок, потрапив у полон до Збройних сил України
Про це повідомив ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов у Facebook.
Військового РФ взяли в полон під Ізюмом у Харківській області.
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"Солдат армії РФ з Криму, якому телефонувала дружина з дому та обговорювала, що, ґвалтуючи українок, треба оберігатися, взятий у полон ЗСУ під Ізюмом", – повідомив Пономарьов.
Подробиці історії
У середині квітня українців шокувало чергове радіоперехоплення СБУ. Але цього разу в розмові російського солдата зі своєю дружиною той отримав схвалення на зґвалтування жінок в Україні.
"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло?" – дала вказівки володарка жіночого голосу.
"Угу. Погодилася, щоб я нічого не говорив?" – уточнює її благовірний.
"Так, щоб я нічого не знала. А що?"
"Можна, так?" – перепитав чоловік.
"Так, дозволяю. Тільки убезпечуйся".
Незабаром журналісти упізнали росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок. Сім'я прихильників насильства – з Орловської області, а з 2018 року благополучно влаштувалася в окупованому Криму. В ній росте чотирирічний син.
Пара, яка домовлялася про насильство над українками. Фото: соцмережі
Дозвіл на зґвалтування дала Ольга Биковська, у дівоцтві – Пінясова. Готовий був скористатися дозволом 27-річний Роман Биковський. Раніше він був строковиком Росгвардії, а потім – військовослужбовцем 108-го гвардійського десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.
Була інформація про те, що Роман Биковський лікується від поранення в шпиталі Севастополя.