Оккупант, которому жена разрешила насиловать украинок, попал в плен ВСУ – Пономарев

Он попался украинским военным в районе Изюма в Харьковской области

27-летний Роман Быковский попал в плен ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский оккупант, жена которого во время телефонного разговора одобрила изнасилование украинок, попал в плен к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев в Facebook.

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Военного РФ взяли в плен под Изюмом в Харьковской области.

"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что, насилуя украинок, надо предохраняться, взят в плен ВСУ под Изюмом", – сообщил Пономарев.

Подробности истории

В середине апреля украинцев шокировал очередной радиоперехват СБУ. Но в этот раз в разговоре российского солдата со своей женой тот получил одобрение на изнасилование женщин в Украине.

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"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?" – дала указания обладательница женского голоса.

"Угу. Согласилась, чтобы я ничего не говорил?" – уточняет ее благоверный.

"Да, чтобы я ничего не знала. А что?"

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"Можно, да?" – переспросил мужчина.

"Да, разрешаю. Только предохраняйся".

Вскоре журналисты опознали россиянку, которая призвала своего мужа насиловать украинок. Семья сторонников насилия – из Орловской области, а с 2018 года благополучно обосновалась в оккупированном Крыму. В ней растет четырехлетний сын.

Пара, которая договаривалась о насилии над украинками. Фото: соцсети

Разрешение на изнасилование дала Ольга Быковская, в девичестве – Пинясова. Готов был воспользоваться разрешением 27-летний Роман Быковский. Ранее он был срочником Росгвардии, а затем – военнослужащим 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в захвате Крыма.

Была информация о том, что Роман Быковский лечится от ранения в госпитале Севастополя.

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