Подоляк закликав політиків та чиновників не говорити публічно на три теми

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав українських політиків та чиновників не говорити й не публікувати інформацію про постачання зброї в Україну та переміщення наших військ.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"А я хочу попросити про декілька речей. Перше, і це стосується насамперед високопосадовців, будь ласка, будь-яку інформацію про постачання нам зброї, будь-якої зброї, з будь-якої країни, давайте не розголошувати до моменту, поки ця зброя не запрацює. Це дуже важливо. Логістичні центри працюють, переговори з країнами йдуть, але давайте про це не говорити у широкому форматі, у широкому ефірі", – зазначив Подоляк.
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Також він заявив про контрнаступ української армії та важливість приховування інформації про пересування наших військ.
"Друге. Це стосується, скажімо так, регіональних наших представників. Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ, які готуються до контрнаступу. Контрнаступи будуть у всіх напрямках, бо це наша територія. Збройні сили розуміють, звідки і як треба атакувати, але давайте про це не говорити заради лайків, шерінгів тощо. Ну, і третє. Все, що стосується нашої традиційної "зрадоньки". Немає жодної "зрадоньки" і не буде, бо ми воюємо. 93% (українців. – Ред.) вважають, що ми йдемо до перемоги. І ми точно до неї прийдемо", – підсумував Подоляк.
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