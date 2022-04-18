"Нас майже не залишилося": окупант розповів дружині, як ЗСУ їх "кришить" під Миколаєвом

Російські військові більше не вірять у свою перемогу

Військові РФ зазнають серйозних втрат. Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

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"У нашого полку найбільші втрати, бл*дь. Нас майже не залишилося. Нас було тисяча з чимось чоловік, залишилося чотириста десь", – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, уцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони зараз займаються – тікають від українських воїнів.

"Висунувся – кулі над головою! Ми почали тікати, по нам "Град" в ж*пу лупить. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю, – перестрілка починається. Є, думаю, ми в кільці. Знову тікав, бл*дь", – скаржиться він.

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І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Вдруге я сюди не поїду!" .

"Зі свого боку радимо йому та решті окупантів "сюди не їхати" дійсно. Слава Україні!" – додали до СБУ.

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