Нацгвардієць "приземлив" російський штурмовик Су-25

Це вже другий літак, який військовий збив за місяць

Ще один російський літак більше не злетить/Фото: колаж: "Сьогодні"

Строковик Національної гвардії України збив у Запорізькій області штурмовик російської армії Су-25. Це вже другий літак, який знищив військовий.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

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23 травня боєць виконував бойові завдання в Запорізькій області. Точним пострілом він збив штурмовик окупантів Су-25 "Грач". У Нацгвардії зазначили, що це другий літак за місяць, який він знищив.

"Своїми професійними, рішучими і виваженими діями боєць зберіг життя багатьом нашим співвітчизникам", — додали в Нацгвардії.

ЗСУ розгромили техніку РФ на шахті в Мар'їнці

Збройні сили України продовжують знищувати техніку окупантів. Цього разу українські захисники ліквідували російський танк. Він був розташований на шахті у Мар'їнці Донецької області. Відповідне відео опублікувала бойова група К-2 54 ОМБр.

На розміщеному ролику можна побачити, як бійці 54-ї бригади ЗСУ з української "Стугни-П" влучили в російський танк на території однієї з шахт у Мар'їнці.

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