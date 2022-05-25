Нацгвардієць "приземлив" російський штурмовик Су-25

Строковик Національної гвардії України збив у Запорізькій області штурмовик російської армії Су-25. Це вже другий літак, який знищив військовий.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
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23 травня боєць виконував бойові завдання в Запорізькій області. Точним пострілом він збив штурмовик окупантів Су-25 "Грач". У Нацгвардії зазначили, що це другий літак за місяць, який він знищив.
"Своїми професійними, рішучими і виваженими діями боєць зберіг життя багатьом нашим співвітчизникам", — додали в Нацгвардії.
ЗСУ розгромили техніку РФ на шахті в Мар'їнці
Збройні сили України продовжують знищувати техніку окупантів. Цього разу українські захисники ліквідували російський танк. Він був розташований на шахті у Мар'їнці Донецької області. Відповідне відео опублікувала бойова група К-2 54 ОМБр.
На розміщеному ролику можна побачити, як бійці 54-ї бригади ЗСУ з української "Стугни-П" влучили в російський танк на території однієї з шахт у Мар'їнці.