ЗСУ знищили купу російської техніки за добу

Російські окупанти уздовж усієї смуги оборони продовжують застосовувати бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Про це повідомляє угруповання об'єднаних сил.
Деталі
Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.
Українські захисники завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 8 танків;
- 22 одиниці бойової броньованої техніки;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".
Росія розгорнула "Іскандери" поблизу кордонів України
Російські війська розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" вздовж кордону України. "Іскандери" зафіксували у Бєлгородській області. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.
Як відомо, "Іскандер" – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — не менше 500 кілометрів і може досягати 700 кілометрів.
Зазначимо, що Бєлгородська область межує відразу з трьома українськими областями – Сумською, Харківською та Луганською.