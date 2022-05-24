ЗСУ знищили купу російської техніки за добу

Окупанти продовжують обстрілювати Україну, але й самі зазнають колосальні втрати

ЗСУ нищать окупантів/Фото: угруповання Об'єднаних сил, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти уздовж усієї смуги оборони продовжують застосовувати бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Про це повідомляє угруповання об'єднаних сил.

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Деталі

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Українські захисники завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

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8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Росія розгорнула "Іскандери" поблизу кордонів України

Російські війська розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" вздовж кордону України. "Іскандери" зафіксували у Бєлгородській області. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

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Як відомо, "Іскандер" – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — не менше 500 кілометрів і може досягати 700 кілометрів.

Зазначимо, що Бєлгородська область межує відразу з трьома українськими областями – Сумською, Харківською та Луганською.

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