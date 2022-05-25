Нацгвардеец "приземлил" российский штурмовик Су-25

Это уже второй самолет, который военный сбил за месяц

Еще один российский самолет больше не взлетит/Фото: коллаж: "Сегодня"

Срочник Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области штурмовик российской армииСу-25. Это уже второй самолет, который уничтожил военный.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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23 мая боец выполнял боевые задания в Запорожской области. Точным выстрелом он сбил штурмовик оккупантов Су-25 "Грач". В Нацгвардии отметили, что это второй самолет, который он уничтожил.

"Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многим нашим соотечественникам", — добавили в Нацгвардии.

ВСУ разгромили технику РФ на шахте в Марьинке

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов. В этот раз украинские защитники ликвидировали российский танк. Он был расположен на шахте в Марьинке Донецкой области.

На размещенном ролике можно увидеть, как бойцы 54-й бригады ВСУ точным попаданием из украинской "Стугны-П" уничтожили российский танк на территории одной из шахт в Марьинке.

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