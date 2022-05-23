ЗСУ зняли кліп про "Байрактар" на фоні знищеної техніки окупантів (відео)

Нескорені

Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.

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