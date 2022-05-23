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ЗСУ зняли кліп про "Байрактар" на фоні знищеної техніки окупантів (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 травня, 01:52
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У відео захисники співають, як "Байрактар" знищує ворога
ЗСУ заспівали про "Байрактар"/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ заспівали про "Байрактар"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові Збройних Сил України створили кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на фоні знищеної техніки російських окупантів.

Відео опублікували на каналі Зразково-показового оркестру Збройних Сил України в YouTube.

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Деталі

Фольклорний гурт "Святовид" заслуженого академічного оркестру ЗСУ випустив кліп на пісню "Байрактар". Відео зняли на фоні знищеної російської техніки в ході війни.

Солістами виступили Сергій Пеньковець і Данило Клягін.

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ЗСУ нищать окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05:

  • особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1285 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
  • артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 204 (+0) одиниці;
  • вертольотів – 170 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
  • крилаті ракети – 107 (+3);
  • кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
  • спеціальна техніка – 43 (+0).

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 22 травня
1
Особовий склад 29050
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 599
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2194
Транспорт
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